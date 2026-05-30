НовостиПроисшествия30 мая 2026 12:15

Рыбак запутался в сетях и утонул на водоеме в Алтайском крае

Несчастный случай произошел в окрестностях села Бурсоль
Павел БАСТРЫГИН
Мужчин занимался рыбной ловлей и запутался в сетях

В Алтайском крае на водоеме 10-й Лог в окрестностях села Бурсоль произошел несчастный случай. Во время рыбалки утонул местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, мужчина занимался рыбной ловлей и в какой-то момент сильно запутался в сетях, из-за чего не смог выбраться из воды. Сейчас все точные обстоятельства и причины случившейся трагедии выясняют правоохранительные органы.

В МЧС России в связи с очередным происшествием настоятельно призывают граждан быть предельно осторожными, не пренебрегать правилами безопасного поведения на водных объектах.

Ранее в Смоленском районе 11-летний мальчик во время прогулки у водоема оступился, провалился в глубокую подводную яму и утонул.