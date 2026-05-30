В Алтайском крае в последний день весны потеплеет до 31 градуса

В краевой столице 31 мая обойдется без погодных сюрпризов

По данным регионального ЦГМС, в воскресенье, 31 мая, на территории края и в Барнауле осадков практически не ожидается, а столбики термометров поползут вверх.

В Алтайском крае

Ночью температура воздуха в регионе составит +10...+15 градусов, в предгорьях местами будет прохладнее – до +5 градусов. В ночное и утреннее время по северу и востоку края возможны небольшие дожди, а также местами опустится туман. Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

Днем в крае потеплеет до +21...+26 градусов, а по западу региона жара усилится до +31 градуса. Осадки прекратятся, день пройдет преимущественно без дождей. Направление и скорость ветра сохранятся – восток, 3-8 м/с с локальными порывами до 13 м/с.

В Барнауле

В краевой столице 31 мая обойдется без погодных сюрпризов. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов. В дневные часы воздух в городе прогреется до комфортных +23...+25 градусов.

Как в ночное, так и в дневное время в Барнауле будет преимущественно без осадочных явлений. Ветер в течение суток ожидается восточный, со скоростью 3-8 м/с.