У жителя Алтая изъяли дедовское ружье, 132 патрона и пакет с наркотиками

В селе Акташ сотрудники полиции задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя. Во время обыска на территории его усадьбы оперативники нашли тайник с крупной партией наркотиков и незарегистрированное огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В спрятанном полиэтиленовом пакете находилось растительное вещество массой 368 граммов. Сельчанин признался, что сам собрал дикорастущую коноплю на ближайшей животноводческой стоянке, высушил в избушке и хранил для личного потребления.

Помимо наркотиков, полицейские изъяли у мужчины нарезное ружье неустановленной модели без номеров и 132 патрона к нему. По словам задержанного, этот арсенал остался ему в наследство от покойного родственника.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – за незаконное хранение наркотиков в крупном размере и за незаконное хранение оружия и боеприпасов. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.