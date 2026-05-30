В Горно-Алтайске появится арт-объект с барсом, созданный руками детей

Основой композиции стал ирбис. Фото: СМГ / Руслан Каппес

В Горно-Алтайске стартовала экологическая акция «Время собирать камни». В преддверии Дня защиты детей юные горожане вместе с профессиональными художниками из Санкт-Петербурга Вадимом и Юстиной Комиссаровыми создали мозаичное панно со снежным барсом. Арт-объект украсит Городской парк культуры и отдыха.

Проект, инициированный компанией «Эвалар», реализуется при поддержке правительства республики и городской администрации. Основой композиции диаметром два метра стал редкий хищник на фоне горы Белуха. Художники работали над эскизами больше месяца. По словам Вадима Комиссарова, для воплощения замысла потребовалось около 30 цветов и более 15 тысяч элементов из смальты:

«Это материал с характером – не выцветает на солнце, не боится влаги и служит десятилетиями».

Вторую часть композиции из смальты полностью собрали дети. Как отметила мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, проект наглядно показывает, что от вклада каждого зависит благополучие региона:

«Особенно ценно, что в создании арт-объекта приняло участие наше подрастающее поколение, от которых во многом зависит сохранение уникальной природы Горного Алтая».