НовостиПроисшествия30 мая 2026 7:50

Массовая авария с девятью авто произошла в Барнауле

По словам очевидцев, на машине предполагаемого виновника аварии был знак «Инвалид»
Павел БАСТРЫГИН
Официальной информации о причинах не поступало

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на территории жилого комплекса «Крылья» произошло массовое ДТП. По адресу улица Сергея Семёнова, 6 ст. 2 повреждения получили сразу девять автомобилей, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек – водитель машины, спровоцировавший столкновение. Его госпитализировала бригада скорой помощи. Официальной информации о причинах происшествия от Госавтоинспекции пока не поступало.

Свидетели происшествия также отметили, что на автомобиле предполагаемого виновника был установлен знак «Инвалид».

На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренные службы. Все обстоятельства и детали массовой аварии сейчас устанавливаются.