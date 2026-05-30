Массовая авария с девятью авто произошла в Барнауле

В Барнауле на территории жилого комплекса «Крылья» произошло массовое ДТП. По адресу улица Сергея Семёнова, 6 ст. 2 повреждения получили сразу девять автомобилей, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек – водитель машины, спровоцировавший столкновение. Его госпитализировала бригада скорой помощи. Официальной информации о причинах происшествия от Госавтоинспекции пока не поступало.

Свидетели происшествия также отметили, что на автомобиле предполагаемого виновника был установлен знак «Инвалид».

На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренные службы. Все обстоятельства и детали массовой аварии сейчас устанавливаются.