В Алтайском госуниверситете отметили 53-летие и вручили награды ученым

В Алтайском государственном университете прошло торжественное заседание ученого совета, приуроченное к 53-летию со дня основания вуза. На мероприятии сотрудникам университета вручили краевые награды, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров напомнил историю становления университета и отметил вклад тех, кто развивал вуз все эти годы. Сегодня выпускники АлтГУ составляют кадровый фундамент региона, работая в науке, бизнесе, IT-индустрии и органах власти.

От имени губернатора Виктора Томенко коллектив поздравил заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь:

«Мы с АлтГУ действительно стараемся синхронизировать усилия и находить точки совместного применения этих сил. Реагируем на меняющиеся вызовы, вырабатываем совместные решения, оформляем и разрабатываем конкретные планы мероприятий. Большое спасибо всем, кто принимает в этом участие! Спасибо всему коллективу университета за готовность реагировать на наши просьбы и предложения!»