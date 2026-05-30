Площадь единственного алтайского казино увеличат в два раза

Единственное казино в Алтайском крае Altai Palace ждет расширение. Собственник игорной зоны «Сибирская монета» Владимир Кутьев сообщил ТАСС, что площадь казино планируют увеличить в два раза.

В реконструкцию объекта вложат от 600 до 700 миллионов рублей – это личные средства бизнесмена. К работам приступят сразу после завершения текущего благоустройства территории. В здании полностью изменят фасад и кровлю, а также приведут помещения в соответствие с нормами пожарной безопасности. Пристройка к существующему зданию займет от 800 до 1000 квадратных метров, что позволит увеличить мощности игрового зала. Кроме того, рядом построят двухуровневую парковку.

Расширение казино станет частью большого обновления курорта. В текущем 2026 году в «Сибирской монете» также планируют запустить два крупных туристических объекта – новый пятизвездочный отель на 78 номеров и горнолыжный комплекс с трассами общей протяженностью более трех с половиной километров.