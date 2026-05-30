Восемь запертых в переносках и бауле кошек обнаружили в барнаульской многоэтажке

Теперь кошечками будут заниматься специалисты. Фото: частный приют "Бусинка"

В Барнауле на улице Попова, 118 жильцы многоэтажки обнаружили в подъезде целую кошачью семью. Кто-то упаковал восемь домашних кошек в сумки и оставил возле мусоропровода. О находке рассказали волонтеры частного приюта «Бусинка».

Живой груз на лестничной площадке первой заметила уборщица. Там стояли две стандартные переноски и большой хозяйственный баул. Самые жуткие условия были именно в бауле – закрытую и практически не пропускающую воздух сумку бывшие хозяева затолкали сразу пять кошек. В остальных переносках сидели еще три питомца.

Сколько времени испуганные животинки провели в душном заточении, неизвестно. Из-за сильного запаха коробки с кошками едва не выставили на улицу, где они бы просто погибли.

Специалисты приюта «Бусинка» сразу же выехали на место и забрали всех найденышей. Сейчас волонтеры занимаются спасенными кошками.