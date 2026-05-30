НовостиПроисшествия30 мая 2026 2:57

Житель алтайского села остался без крыши над головой из-за одной сигареты

Всего в жилом секторе региона за прошедший день ликвидировали 9 очагов возгорания
Павел БАСТРЫГИН
За сутки в регионе произошло 23 возгорания

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 29 мая, в Алтайском крае произошло 23 пожара, из которых 9 случилось в жилом секторе. В краевой столице спасатели выезжали на тушение пять раз. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Один из серьезных инцидентов произошел ночью в райцентре Смоленское. К моменту приезда первых пожарных подразделений открытым огнем полыхала крыша частного жилого дома.

Общая площадь возгорания составила около 90 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать и потушить пожар, никто не пострадал. Тем не менее огонь успел полностью уничтожить веранду и крышу здания, а также серьезно повредил потолочные перекрытия, мебель и личные вещи хозяев. На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной ЧП стала банальная неосторожность при курении.