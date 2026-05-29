Крупный пожар в производственном здании произошел в Барнауле

Место ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На проспекте Калинина в Барнауле пожарные борются с крупным возгоранием в производственном здании, охватившим площадь в 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что пожар охватил производственное здание на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, однако из опасной зоны эвакуировали 12 сотрудников. На данный момент пожар локализован.

Для ликвидации пожара задействовано более 50 пожарных и спасателей, а также 17 единиц специальной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бийске дотла сгорел маршрутный автобус