Производители лимонадов на Алтае смогут получать господдержку

На сессии 28 мая депутаты Алтайского Законодательного собрания поддержали законопроект о государственной поддержке производителей лимонадов и сахаросодержащих напитков в регионе, сообщает пресс-служба АКЗС.

Ситуация с поддержкой таких предприятий изменилась после корректировок федерального законодательства. Дело в том, что с 1 июля 2023 года в России ввели акциз на сахаросодержащие напитки — в 2026 году его ставка достигает 11 рублей за литр. Из за этого производители напитков на основе питьевой или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа столкнулись с ростом финансовой нагрузки. При этом им запрещалось получать господдержку.

Перемены наступили в марте текущего года: Госдума приняла федеральный закон, благодаря которому предприниматели из этой сферы получили право на финансовую поддержку наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов прокомментировал нововведения:

«Сегодня малый и средний бизнес получает разные меры поддержки, и в 2025 году на эти цели выделено 443 млн рублей. Однако предприятия, производящие напитки с добавлением сахара, не могли участвовать в этой программе. Теперь, после принятия закона, они смогут воспользоваться мерами поддержки, которые помогут им развиваться и продолжать работу».

Он подчеркнул, что предложенные изменения отражают динамику федерального законодательства.