Из-за реконструкции водопровода в центре Барнаула ограничат движение транспорта

Ограничения из-за ремонта будут вводиться поэтапно Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В центре Барнаула идёт реконструкция водопроводной сети — в связи с этим с 1 июня в переулке Радищева (на участке от улицы Никитина до улицы Ползунова) временно ограничат движение транспорта, сообщает мэрия.

Ограничения будут вводиться поэтапно. 1–15 июня закроют участок от улицы Никитина до улицы Короленко. Дополнительно введут частичное ограничение движения по нечётной стороне улицы Никитина. 6–27 июля ограничения затронут участок от улицы Гоголя до улицы Пушкина. 27 июля – 17 августа будет закрыт участок от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Также частично ограничат движение по нечётной стороне улицы Ползунова.

Водителей просят учитывать эти изменения и заранее продумывать маршруты объезда.