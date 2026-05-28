НовостиПроисшествия28 мая 2026 8:37

В Горном Алтае житель Тывы незаконно выловил 40 хариусов

Государству был нанесён ущерб в размере 37 тыс. рублей
Александра САПОЖКОВА
Незаконно добытую рыбу изъяли

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Горном Алтае 31-летний житель Тывы незаконно ловил рыбу. Правоохранители доставили его в отдел полиции.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, мужчина сознался, что отправился ловить рыбу верхом на лошади на озеро Джулукуль. Этот водоём находится в Горном Алтае неподалёку от границы с Тывой. По пути он заметил знаки, предупреждающие о том, что озеро находится на особо охраняемой территории Алтайского природного биосферного заповедника, но проигнорировал их.

Добравшись к вечеру на место, рыбак поймал около 40 хариусов, используя сети и острогу. Однако инспекторы заповедника пресекли его незаконные действия, изъяв запрещённые орудия лова и незаконно добытую рыбу. Государству был нанесён ущерб в размере 37 тыс. рублей.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).