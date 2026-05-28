Проведение Всероссийского дня поля на Алтае обойдется более чем в 200 млн рублей

Мероприятие развернётся на площади в 60 гектаров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проведение Всероссийского дня поля в Алтайском крае, по подсчетам «Банкфакса», обойдется более чем в 200 млн рублей. Перед мероприятием уже заключили 20 контрактов на сумму свыше 191 млн рублей. А еще по одному лоту с начальной ценой около 19,3 только определяют подрядчика.

В число подрядчиков вошли новосибирская «Амальгама», белокурихинская «Интегра Сибирь», краснодарская «Компания инновационных технологий», а также барнаульские фирмы: «Алтай-Тент», «Электротехнический завод Квазар», «Дианэт.ру», «Алтай-Сталь» и другие.

Всероссийский день поля пройдёт в Алтайском крае в первый раз. Выставку посвятят успехам агропромышленного комплекса, внедрению новых технологий в отрасли, сельхозтехнике, отечественным сортам растений и агрохимикатам. Мероприятие развернётся на площади в 60 гектаров: под демонстрационную площадку отведут 14 гектаров, под экспозиционную — 46 гектаров.