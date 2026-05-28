В Барнауле ищут подрядчиков для вывоза мусора за 788 млн рублей

Компания «Экосоюз», выступающая в роли регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Барнаульской зоне, запустила процедуру тендеров для отбора подрядчиков — им предстоит обеспечивать вывоз мусора из четырёх районов Барнаула на полигон. Согласно информации, размещённой на портале ЕИС «Закупки», совокупная стоимость контрактов составляет свыше 788,8 млн рублей, пишет Банкфакс.

На электронной торговой площадке опубликованы условия двух аукционов. В рамках первого «Экосоюз» ищет исполнителя для транспортировки ТКО в Индустриальном и Ленинском районах города. Бюджет этого контракта — более 476,9 млн рублей. Прогнозируется, что объём образующихся отходов в указанных районах будет превышать 20 тысяч тонн за каждый сезон.

Второй аукцион нацелен на поиск подрядчика для вывоза мусора из Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула. На эти цели регоператор готов выделить свыше 311,8 млн рублей. Эксперты оценивают сезонный объём накопления ТКО в этих районах более чем в 13 тысяч тонн.

Размещение тендеров на электронной платформе состоялось 26 мая. Крайний срок подачи заявок от потенциальных участников — 15 июня, а итоги отбора подрядчиков подведут 16 июня. Согласно проектной документации, период действия контрактов — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Место утилизации отходов — полигон ТБО в Барнауле, расположенный по адресу: проспект Космонавтов, 74.