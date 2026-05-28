НовостиПолитика28 мая 2026 4:05

Алтайские депутаты поддержали отчет губернатора большинством голосов

Виктор Томенко озвучил результаты деятельности краевого правительства за 2025 год
Александра САПОЖКОВА
Отчет губернатора Виктора Томенко за 2025 год

28 мая на 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты большинством голосов поддержали отчет губернатора Виктора Томенко о работе правительства Алтайского края за 2025 год, сообщает пресс-служба АКЗС.

Согласно материалам доклада, экономика региона в прошлом году, несмотря на действующую денежно-кредитную политику, продемонстрировала умеренный рост. Объем валового регионального продукта достиг 1365,7 млрд рублей, что составляет 107% к уровню 2024 года. Средняя номинальная заработная плата выросла на 17,5% и составила 63 971 рубль.

Доходы консолидированного бюджета края достигли 239 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые поступления увеличились на 12,9%, что превышает средние показатели по Сибирскому федеральному округу и стране. Общий объем расходов составил 256,6 млрд рублей, увеличившись на 20,5%. На социальную сферу направили 172,4 млрд рублей, что составляет 67,2% всех расходов бюджета.

Финансирование поддержки участников СВО и членов их семей выросло до 16,4 млрд рублей — это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Всего в регионе действует свыше 80 мер поддержки.

На социальную поддержку населения в 2025 году было выделено 73,5 млрд рублей, что на 20,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этой суммы 37,5 млрд рублей направили семьям с детьми. Всего в крае действует 106 мер социальной поддержки, которыми воспользовались 552,3 тысячи жителей.

Объем сельскохозяйственного производства по итогам года составил 318,4 млрд рублей с ростом 113,7%, что позволило региону занять шестое место в стране. Урожай зерновых и масличных культур превысил 10 млн тонн. Кроме того, Алтайский край вошел в число лидеров по производству молока и мяса крупного рогатого скота, заняв шестое и восьмое места соответственно.

В промышленном секторе объем производства достиг 849,8 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 97,8% на фоне снижения спроса, однако отдельные отрасли показали положительную динамику. Так, производство металлоизделий выросло до 120,9%, химическая промышленность — до 105,7%, а выпуск электроники — до 112,8%.

В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 34 объекта здравоохранения и провели ремонт более чем в 100 медицинских организациях. Также были построены четыре школы, а капитальный ремонт прошел более чем в 60 образовательных учреждениях. В сфере культуры после реконструкции и ремонта открыли 28 объектов. Кроме того, в крае ввели 13 площадок ГТО, новый спортивный зал в Красногорском и спортивную площадку в Калманском районе, а также капитально отремонтировали два стадиона.

В сфере ЖКХ за год построили 17 котельных и заменили почти 250 километров инженерных сетей. Качество теплоснабжения улучшилось в 84 населенных пунктах, водоснабжения — в 118. Было газифицировано село Бочкари, а общее количество газифицированных населенных пунктов выросло до 123. Также благоустроили 162 общественные территории в 66 муниципалитетах.

На развитие дорожной отрасли направили 29,3 млрд рублей. В нормативное состояние привели более 950 километров дорог и завершили реализацию крупных инфраструктурных проектов. Для муниципалитетов закупили шесть трамваев, 19 троллейбусов и 28 автобусов. Продолжается строительство нового аэровокзального комплекса в Барнауле.

«Алтайский край как неотъемлемая часть великой России, безусловно, вносит свой весомый вклад в ее развитие, реализуя миссию, которую на нас возложила страна», — отметил Виктор Томенко.