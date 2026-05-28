Бийчан призывают не покупать продукты на стихийных рынках

Продукция на стихийных рынках опасна. Фото: Управление ветеринарии по Бийску и Бийскому району

В Бийске и Бийском районе сотрудники государственной ветеринарной службы все чаще выявляют точки несанкционированной продажи животноводческой продукции без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Об этом рассказали в управлении ветеринарии по Бийску и Бийскому району.

В ведомстве отмечают, что многих привлекают низкие цены. Но приобретая товары, они подвергают опасности себя и своих родственников из-за риска заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Сообщается, что в Бийске на территории Центрального рынка и ТК «Модный» работают лаборатории, которые занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой мяса, мясной продукции, молока, молочных изделий, рыбы и другой пищевой продукции животного и растительного происхождения, поступающей в продажу. Проверки проводятся в соответствии с действующими техническими регламентами, а лаборатории отвечают за корректность проведенных исследований.

Например, специалисты в обязательном порядке проводят трихинеллоскопию свиных туш. Продавцы, торгующие продукцией животного и растительного происхождения на рынках, обязаны иметь заключение лаборатории о проведенном исследовании и предъявлять его покупателям по требованию.

В управлении ветеринарии напомнили, что реализация мяса, мясной продукции, молока и молочных товаров, а также пресноводной рыбы, раков, меда, куриных яиц и готовой пищевой продукции без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещена.

Жителей Бийска и Бийского района призывают приобретать продукты только в специализированных магазинах и на официальных рынках города. Специалисты советуют не покупать мясо, мясные полуфабрикаты, фарш, колбасные изделия, рыбу, молоко и молочную продукцию у случайных продавцов и в местах несанкционированной торговли — во дворах жилых домов, на улицах и стихийных рынках.