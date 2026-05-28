Торгово-офисный центр с паркингом построят напротив мэрии Барнаула

В Барнауле в 2026 году начнется строительство торгово-офисного центра с подземной парковкой — объект появится по адресу: ул. Гоголя, 53. По данным «Толка», компания «Селфстроит» планирует в скором времени получить разрешение и начать реализацию проекта.

Проект уже получил одобрение градостроительного совета. Четырёхэтажное здание займёт площадь около 5,9 тыс. тыс. кв. метров. Оно протянется вдоль проспекта Ленина, а торцевая часть будет на улице Гоголя. Одной из особенностей станет подземный паркинг на 59 машино-мест — это решит проблему нехватки парковочных мест.

Разработчиком архитектурной концепции выступила мастерская Александра Деринга «Классика». Фасады спроектированы с учётом соседства с объектом культурного наследия — «Магазином Трубицина» (ул. Пушкина, 48). Высота строения достигнет 14 метров, остекление фасадов будет выполнено в историческом духе, а инженерное оборудование разместят на кровле таким образом, чтобы оно не нарушало общий архитектурный облик.

Конкретные сроки старта строительных работ станут известны после того, как будет получена вся необходимая разрешительная документация.