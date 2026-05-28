«Чертово колесо» не вернется на набережную Барнаула

Конструкцию разобрали и вывезли в Новосибирск

«Чертово колесо», которое в прошлом сезоне работало на барнаульской набережной, этим летом там не появится. Об этом сообщил изданию «Толк» владелец аттракциона Роман Казак.

Передвижную конструкцию демонтировали ещё осенью и вернули обратно в Новосибирск, откуда она прибыла. Всего в Барнауле аттракцион проработал порядка месяца. Хотя ранее допускали возможность его возвращения в город летом 2026 года, на данный момент ни одной заявки на монтаж не поступало.

История работы колеса обозрения в Барнауле началась в конце июля прошлого года. Тогда речь шла о том, что если временный аттракцион окажется востребованным у горожан и «приживётся», в перспективе на этом месте могло появиться более высокое стационарное колесо. Также не исключался и повторный приезд той самой мобильной конструкции, которая отработала в городе с июля по август.

Запуск состоялся 25 июля. Однако из-за технического сбоя, когда несколько человек застряли в кабинках, работу пришлось остановить для ремонта. Спустя чуть более недели аттракцион вновь открыли. В следующий раз его отключили уже в сентябре, перед самым отъездом. В итоге конструкцию разобрали и вывезли в Новосибирск.

Редакция «Толка» связалась с собственником колеса обозрения Романом Казаком. Бизнесмен подтвердил, что мобильный аттракцион, ранее работавший на набережной, приезжать не будет.

«Колесо обозрения находится в другом городе. Приглашений для установки другого аттракциона не поступало», — пояснил он.

При этом предприниматель отметил, что результатами работы в Барнауле он вполне доволен, а выбранная для монтажа локация полностью себя оправдала.