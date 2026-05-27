В Барнауле заложили первый камень будущего памятника пограничникам

В Барнауле на площади Ветеранов прошла торжественная церемония. На ней заложили первый гранитный камень на месте будущего памятного знака «Пограничникам всех поколений». Мероприятие приурочили к Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

В церемонии приняли участие начальник краевого Пограничного управления ФСБ Андрей Кузнецов, руководитель регионального УФСБ Роман Плотников, мэр города Вячеслав Франк, а также ветераны службы, действующие сотрудники и их семьи. Они торжественно сняли ткань с гранитного основания, дав официальный старт работе над монументом.

Генерал-майор Андрей Кузнецов поблагодарил ветеранов, архитекторов и администрацию города за поддержку идеи и отметил, что памятник станет символом мужества и стойкости защитников рубежей. Глава Барнаула Вячеслав Франк добавил, что город гордится своими пограничниками, а к новому мемориалу жители будут приходить целыми семьями.

Будущий памятный знак установят по адресу: проспект Комсомольский, 73б. По задумке организаторов, он будет напоминать горожанам о подвигах всех поколений воинов, стоявших и стоящих на страже государственных границ.