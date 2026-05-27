Суд назначил экспертизу из-за спора мэрии Барнаула с дорожниками из ДСУ-4

Суд поручил экспертам проверить реальные объемы и стоимость работ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебный спор между администрацией Барнаула и компанией «Барнаульское ДСУ № 4», которая ремонтировала мост на Новом рынке, дошел до строительной экспертизы. Об этом сообщает ИА «Банкфакс». Стороны судятся в арбитражном суде с осени прошлого года.

Мэрия пытается взыскать с дорожников 16 миллионов рублей. В администрации считают, что подрядчик завысил объемы выполненных работ и получил лишние деньги. Строители в ответ подали встречный иск и требуют от города выплатить им 23,3 миллиона рублей долга за ремонт.

Чтобы понять, кто прав, суд поручил экспертам проверить реальные объемы и стоимость работ. До 5 июня специалисты должны выяснить, сколько свай на самом деле установили на опорах моста, как укладывали тротуарную плитку между трамвайными рельсами, а также делали ли водоотводы и арматурные каркасы.

Справка: реконструкция моста на Новом рынке стартовала в мае 2022 года. В процессе работ финальная стоимость контракта выросла с начальных 1,691 млрд рублей до 2,081 млрд рублей. Для финансирования этого масштабного проекта администрация Барнаула брала специальный инфраструктурный кредит у правительства РФ под 3% годовых.