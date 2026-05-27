Родственники и полиция спасли «гробовые» 590 тыс. пенсионерки от мошенников

В Косихинском районе полиция и родственники пожилой женщины сорвали планы телефонных мошенников. На месте преступления задержали 19-летнюю студентку из Нефтеюганска, которая приехала забрать у 75-летней пенсионерки 590 тысяч рублей, делится пресс-служба МВД по краю.

Аферисты позвонили одинокой женщине под видом сотрудников пенсионного фонда, пообещали прибавку к пенсии и заявили, что для этого нужно «задекларировать» наличные. Напуганная пенсионерка собрала все свои сбережения, которые хранила на похороны, и приготовилась отдать их посыльному.

Беду предотвратила невестка. Заподозрив неладное во время телефонного разговора со свекровью, она тут же вызвала мужа, участкового Дениса Твердохлеба и побежала к дому родственницы. К моменту ее прихода к зданию как раз подъехало такси с молодой девушкой-курьером. Заметив на крыльце невестку и сотрудника полиции, гостья занервничала и не смогла объяснить цель своего визита.

На допросе задержанная студентка, приехавшая на учебу в Тюмень, заявила, что её саму обманули. По ее словам, при попытке оформить медполис с ней связались неизвестные и под видом «работы на ФСБ» убедили помочь в разоблачении мошенников. Кураторы оплатили девушке перелет до Новосибирска, гостиницу и такси до алтайского села. До этого она уже успела забрать два конверта с деньгами в Тюменской области. Как только студентку задержали, наниматели удалили всю переписку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в крупном размере. Суд отправил девушку под домашний арест.