Двое парней устроили сырно-шоколадный налет на супермаркет в Бийске

В Бийске вступил в законную силу приговор двум жителям Новосибирска, которые устроили серийный налет на местный магазин «Магнит». Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Как установил суд, летом 2022 года трое приятелей приехали в Бийск и решили «разжиться» дорогими продуктами. Мужчины действовали без корзин: прятали товар под куртки и футболки, полностью игнорируя кассу. Из торгового зала они вынесли 16 банок кофе Jacobs, 15 упаковок сыра «Киприно», пармезан, плитки Lindt и Milka, а также целый двухкилограммовый кусок сыра «Маасдам». Один из сообщников даже успел зайти в магазин несколько раз, пока остальные караулили снаружи.

Общая стоимость похищенных деликатесов составила 41 456 рублей. Позже всю добычу приятели перепродали случайному прохожему в Бердске всего за 10 000 рублей.

Суд назначил двоим фигурантам наказание в виде штрафа – по 100 000 рублей каждому. Третий участник гастрономического преступления в настоящее время находится в розыске.