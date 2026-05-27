Почти миллион жителей Алтайского края регулярно ходят в библиотеки

Сегодня, 27 мая, в России отмечается день библиотек. В честь праздника Министерство культуры Алтайского края поделилось актуальными цифрами.

Сейчас в крае работают 944 библиотеки сферы культуры, в которых трудятся 1 666 специалистов. Их услугами регулярно пользуются более 823 тысяч жителей Алтая, причем треть от этого числа составляют дети до 14 лет. Совокупный книжный фонд региона насчитывает более 12,4 миллиона экземпляров, включая не только привычные печатные книги, но также электронные и аудиоиздания.

За год сотрудники библиотек успевают выдать читателям свыше 19,5 миллиона книг и провести более 78 тысяч культурно-просветительских мероприятий. Примечательно, что больше половины встреч ориентированы на детей и молодежь.