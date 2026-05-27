На Алтае вынесли приговор директору фирмы за кражу аванса и затопление школы

Суд приговорил горе-бизнесмена к 5 годам колонии общего режима

Советский районный суд вынес приговор директору ООО «Сервит». Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Суд установил, что в 2024 году компания подсудимого получила контракт на реконструкцию крыши МБОУ «Советской СОШ» стоимостью более 39 миллионов рублей. Предприниматель создал видимость работ, предоставил фиктивные документы и похитил аванс – свыше 23 миллионов рублей. Завершить обман не удалось, так как заказчик вовремя расторг контракт.

Кроме того, строители оставили школу без кровли и защитного покрытия с декабря 2024 по июль 2025 года. Из-за постоянных протечек осадков и талых вод зданию был нанесен ущерб более чем на 32 миллиона рублей.

Суд приговорил горе-бизнесмена к 5 годам колонии общего режима, штрафу в 600 тысяч рублей и запретил ему работать в строительной сфере 2,5 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также ему придется возместить нанесенный ущерб. Приговор в силу не вступил.