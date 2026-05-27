Предприниматель из Алтайского края стал лауреатом премии «Предприниматели нового времени»

В День российского предпринимательства, 26 мая, партия «Новые люди» учредила новую федеральную премию «Предприниматели нового времени». В число лауреатов, чьи проекты были отмечены на федеральном уровне, вошёл и представитель Алтайского края — Игорь Странцов.

Премия была создана для поощрения предпринимателей, которые выходят за рамки традиционного ведения дел. Награды удостоились те, кто не просто развивает свою компанию, но и формирует вокруг себя среду для роста: инвестирует в благоустройство, социальные проекты, инфраструктуру и качество жизни в своих регионах.

Игорь Странцов, основатель частного колледжа «Тьютория» и холдинга «ИнПро», работает в сфере образования уже около 20 лет. На федеральном уровне был отмечен его значительный вклад в развитие дополнительного образования и современных методик обучения детей и молодёжи.

«Предприниматели нового времени — это люди, которые мыслят шире собственного бизнеса и понимают свою ответственность перед обществом. Игорь Странцов — наш сторонник — один из таких примеров. Его проекты в сфере образования помогают молодёжи получать современные навыки и строить профессиональное будущее. Люди дела формируют среду, в которой хочется жить и развиваться», — рассказал руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

В самом регионе партия активно поддерживает бизнес-сообщество через ряд инициатив, включая программу развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» и проект бесплатного юридического консультирования «Новая помощь бизнесу».