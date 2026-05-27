Водителей предупредили о возможных пробках на границе Алтая с Казахстаном

На федеральной трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном» в районе пункта пропуска «Веселоярск» могут возникнуть заторы. Как сообщает ГТРК «Вести Алтай», это связано с реконструкцией международного автомобильного КПП «Ауыл», которая началась на сопредельной стороне в Республике Казахстан.

По информации Пограничной службы Казахстана, ремонтные работы продлятся довольно долго – их планируют завершить только в декабре следующего года. Все это время пропускная способность приграничного участка дороги может быть снижена.

Чтобы не терять время в очередях, Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю рекомендует автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты для поездок в соседнюю республику:

Через МАПП Кулунда по федеральной трассе А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан»;

Через пограничный переход «Горняк» по региональной дороге 01К-22;

Через переход «Михайловка» по региональной трассе 01К-09.