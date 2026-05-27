Безответственных барнаульских родителей отправили на уборку улиц

Судебные приставы продолжают бороться с неплательщиками алиментов с помощью обязательных работ в Алтайском крае. Должников по решению суда отправляют благоустраивать и чистить улицы Барнаула. По данным ГУФССП России по региону, с начала 2026 года такое наказание полностью отработали уже 180 горожан.

Для отбывания срока нарушителей направляют в муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Чаще всего «алиментщики» трудятся дворниками и уборщиками территорий. Прямо сейчас на благоустройстве Барнаула заняты 73 должника.

Такие работы выполняются в свободное от основной работы или учебы время.

«Данная мера является не способом заработка, а формой административной ответственности, побуждающей граждан к исполнению родительских обязанностей и выплате алиментов», – говорится в пресс-релизе ведомства.