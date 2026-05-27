НовостиОбщество27 мая 2026 7:24

Безответственных барнаульских родителей отправили на уборку улиц

Сейчас на улицах города бесплатно трудятся более 70 неплательщиков алиментов
Павел БАСТРЫГИН
Сейчас на благоустройстве Барнаула заняты 73 должника. Скриншот видео ГУФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы продолжают бороться с неплательщиками алиментов с помощью обязательных работ в Алтайском крае. Должников по решению суда отправляют благоустраивать и чистить улицы Барнаула. По данным ГУФССП России по региону, с начала 2026 года такое наказание полностью отработали уже 180 горожан.

Для отбывания срока нарушителей направляют в муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Чаще всего «алиментщики» трудятся дворниками и уборщиками территорий. Прямо сейчас на благоустройстве Барнаула заняты 73 должника.

Такие работы выполняются в свободное от основной работы или учебы время.

«Данная мера является не способом заработка, а формой административной ответственности, побуждающей граждан к исполнению родительских обязанностей и выплате алиментов», – говорится в пресс-релизе ведомства.