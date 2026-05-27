С первого июня в Алтайском крае вводят новую выплату для работающих родителей

С 1 июня в Алтайском крае работающие родители двоих и более детей смогут оформить новую ежегодную выплату. Фактически это возврат части уплаченного за прошлый год подоходного налога (НДФЛ). Семье перечислят обратно 7% от налога, снизив его реальную ставку до 6%. Об этом сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

Выплата положена гражданам РФ, которые постоянно живут в стране и официально работали в 2025 году. Получить деньги смогут семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Также специалисты проверят имущество семьи и отсутствие долгов по алиментам. Новая поддержка не положена самозанятым и тем, у кого вообще не было официального заработка. Пособие положено на детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).

«Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября. Сделать это – через портал Госуслуг, МФЦ или лично в клиентской службе Отделения СФР по Алтайскому краю», – пояснила управляющий Отделением Ольга Клиндухова.

Деньги может получить каждый из родителей отдельно, если оба работают официально. На рассмотрение заявления уходит от 10 до 20 рабочих дней, а средства переведут в течение 5 дней после одобрения. Важно, что этот возврат не будут учитывать как доход при расчете других детских пособий.