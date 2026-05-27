Из-за нежелания принимать безнал барнаульский таксист травмировал бабушку

В Барнауле семейный выходной закончился неприятным инцидентом с такси, в котором пострадала 76-летняя женщина. История произошла еще 20 апреля, но известно о ней стало только сейчас из публикации в сообществе «Барнаул22».

По словам родственников пострадавшей, 20 апреля они вызвали для бабушки машину тарифа «Комфорт» от центра до поселка Южный. Когда автомобиль подъехал, девушка переключила способ оплаты в приложении на банковскую карту, так как наличных с собой не было.

Увидев уведомление о безналичном расчете, таксист наотрез отказался ехать и резко нажал на газ. В этот момент пожилая женщина как раз садилась в салон: она потеряла равновесие, выпала из машины и сильно ударилась коленом. Водитель лишь крикнул, чтобы они закрыли дверь, и уехал с полуоткрытой створкой. Родственники успели снять уезжающий автомобиль на видео.

Семья сразу же отправила жалобу и видеозапись в техподдержку сервиса. Там пообещали принять меры, но прошел уже месяц, а никакого ответа от компании так и не поступило.