Дорожники Барнаула пообещали закончить ремонт главных проспектов до конца недели

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Дорожные рабочие «Автодорстроя» перешли на круглосуточный режим, чтобы поскорее привести в порядок улицы Барнаула. В мэрии сообщили, что основную часть текущего ремонта на главных магистралях города планируют завершить уже до конца этой недели.

Сейчас спецтехника и дорожные бригады работают на следующих участках:

• Проспект Ленина – на отрезке от площади Октября до проспекта Космонавтов;

• Змеиногорский тракт – от заправки «Газойл» до транспортной развязки;

• Площадь Октября – обновляется асфальт в центральной части;

• Проспект Комсомольский – здесь ремонтируют сразу два участка: от улицы Льва Толстого до Димитрова и от Цеховой до Димитрова.

Из-за того, что ремонт не прекращается даже днем, на дорогах возможны заторы. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, внимательно смотреть на знаки, заранее планировать свои поездки.