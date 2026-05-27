Снежные барсы начали активно изучать новые территории в Горном Алтае

Некоторые барсы попадают в объективы. АБЗ / Сергей Спицын, Юрий Калинкин

В Республике Алтай 26 мая отметили День снежного барса. К этой дате сотрудники Алтайского заповедника поделились свежими и любопытными данными мониторинга редкого хищника.

Ученые расширили сеть фотоловушек в южной части заповедника – вместо двух точек камеры теперь стоят в девяти. И это сразу принесло результаты. На хребте Шапшал камера поймала ночную прогулку ирбиса. А в другой точке специалисты зафиксировали целый «семейный» маршрут: в сентябре там прошел одиночный барс, в декабре он вернулся, а в ноябре в объектив попала самка с двумя котятами-первогодками.

Ведущий эксперт по снежному барсу Сергей Спицын объясняет, что численность ирбисов в регионе постепенно растет. Из-за этого молодым особям и семьям начинает не хватать привычных участков, и они отправляются на поиски новых мест. По мнению ученого, барсы заходят в бассейн реки Богояш с Курайского хребта или хребта Чихачёва, делают большой круг и возвращаются обратно.

Некоторые барсы попадают в объективы. АБЗ / Сергей Спицын, Юрий Калинкин

Пока остаться насовсем в этих местах барсы не могут. С помощью беспилотников биологи подсчитали местную кормовую базу: в районе Богояша живут около 37 архаров, 20 горных козлов, 28 маралов и немного сурков. Такой низкой плотности копытных для постоянной сытой жизни крупным кошкам мало, поэтому пока они будут ограничиваться лишь короткими визитами.