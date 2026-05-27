В Бийске по нацпроекту отремонтировали первые две улицы

Общая стоимость вложений на две дороги составила 22.5 млн рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Бийске завершили ремонт первых двух участков улиц по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники обновили асфальт на улицах Вали Максимовой и Горно-Алтайской, сообщает Минтранс региона.

На улице Вали Максимовой отремонтировали 900 метров дороги по четной стороне – от дома №2а (корпус 1) до площади имени Василия Шукшина. Подрядчик заменил старый асфальт на проезжей части и в парковочных карманах, сделал «лежачего полицейского» у автобусной остановки и нанес разметку. На это ушло около 17 миллионов рублей. Дорога ведет к авто- и железнодорожному вокзалам.

В ведомстве добавили, что скоро Второй готовый объект – 200-метровый участок улицы Горно-Алтайской (от переулка Донского до улицы Мартьянова). Проезд ведет к школе №3 и детской больнице. Ремонт обошелся в 5,5 миллиона рублей.

Сейчас в Бийске заканчивают делать переулок Училищный и уже начали работать на улице Красноармейской. Также скоро начнут ремонтировать и нечетную сторону этой улицы – от дома №314 на улице Ленина до улицы Митрофанова вместе с кольцом. Всего за дорожный сезон в городе собираются обновить девять участков улиц общей длиной больше 6 километров.