Алтайский край увеличил экспорт кормов в Китай до 57 тысяч тонн

Алтайский край нарастил объемы поставок кормовой продукции на зарубежные рынки. С начала года в Китай под контролем Россельхознадзора уехало более 57 тысяч тонн различных кормов. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, экспорт вырос сразу на 10 тысяч тонн.

Чаще всего алтайские производители отправляли в КНР:

• рапсовый кормовой жмых – 30 тысяч тонн (1113 партий);

• подсолнечный жмых – 17 тысяч тонн (641 партия);

• подсолнечный шрот – 10 тысяч тонн (431 партия).

В ведомстве пояснили, что поставками занимаются только проверенные алтайские предприятия. Все они прошли аттестацию на соответствие требованиям китайской стороны и включены в специальный реестр экспортеров системы «Цербер».

Всего с начала 2026 года Алтайский край отправил больше 70 тысяч тонн животноводческой продукции в 17 стран мира.