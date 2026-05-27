Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика27 мая 2026 2:44

Алтайский край увеличил экспорт кормов в Китай до 57 тысяч тонн

Всего с начала года регион поставил животноводческую продукцию в 17 стран мира
Павел БАСТРЫГИН
С начала года Алтайский край отправил больше 70 тысяч тонн животноводческой продукции

С начала года Алтайский край отправил больше 70 тысяч тонн животноводческой продукции

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край нарастил объемы поставок кормовой продукции на зарубежные рынки. С начала года в Китай под контролем Россельхознадзора уехало более 57 тысяч тонн различных кормов. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, экспорт вырос сразу на 10 тысяч тонн.

Чаще всего алтайские производители отправляли в КНР:

• рапсовый кормовой жмых – 30 тысяч тонн (1113 партий);

• подсолнечный жмых – 17 тысяч тонн (641 партия);

• подсолнечный шрот – 10 тысяч тонн (431 партия).

В ведомстве пояснили, что поставками занимаются только проверенные алтайские предприятия. Все они прошли аттестацию на соответствие требованиям китайской стороны и включены в специальный реестр экспортеров системы «Цербер».

Всего с начала 2026 года Алтайский край отправил больше 70 тысяч тонн животноводческой продукции в 17 стран мира.