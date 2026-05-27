Названы компании Алтайского края с наибольшим доходом в 2025 году

Обнародованы финансовые отчеты алтайских компаний. Самое время подвести подсчеты. Так, среди лидеров по выручке традиционно закрепились предприятия сферы торговли и промышленности. Рейтинг крупнейших фирм региона по финансовым результатам за 2025 год составили журналисты NGS22.

Абсолютным лидером по выручке стала компания «Розница К-1» (входит в структуру торговой сети «Мария-Ра»), которая сегодня насчитывает более 1,3 тысячи магазинов в пяти сибирских регионах. Ее выручка составила 127,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 2,7 миллиарда. При этом самой прибыльной компанией признан завод «Алтай-Кокс»: при выручке в 67,3 миллиарда рублей предприятие получило 14,6 миллиарда чистой прибыли.

В список компаний с наибольшим доходом также вошли фармацевтический гигант «Эвалар» (выручка 25,7 миллиарда рублей), «Алтайэнергосбыт» (25,4 миллиарда) и торговая сеть «Аникс» (18,3 миллиарда). Крупные финансовые результаты показали игроки продовольственного рынка и переработчики: «Благо-Барнаул», Барнаульский молочный комбинат и «Алейскзернопродукт».