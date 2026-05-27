В Барнауле на крыше жилой многоэтажки обвалилась плита

Причины обрушения ещё предстоит выяснить. Скриншот видео сообщества "Инцидент Барнаул" в MAX

В Барнауле на крыше пятиэтажки по адресу Интернациональная, 225 обвалилась плита. Момент обрушения успели снять на видео, ролик быстро разошелся по местным пабликам. Происшествием заинтересовалась прокуратура Алтайского края.

Так, по поручению руководителя ведомства Антона Германа на место выехал прокурор Центрального района вместе со специалистами Госинспекции. Они проверят, как дом содержали и ремонтировали.

«В ходе проверки будет дана комплексная оценка действиям управляющей компании и иных ответственных лиц по исполнению договора управления, своевременному выполнению капитального и текущего ремонтов общедомового имущества, целевому расходованию средств граждан, рассмотрен вопрос об их ответственности», – прокомментировали в ведомстве.

По итогам проверки виновных привлекут к ответственности.