Неисправная печь едва не привела к взрыву газового баллона в рубцовском СНТ

Обошлось без пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 26 мая, на территории Алтайского края было ликвидировано 35 пожаров, 10 из которых произошло в жилом секторе. В краевой столице за этот же период пожарные расчеты выезжали на тушение 7 раз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Один из серьезных инцидентов случился утром в Рубцовске. В местном садоводческом товариществе вспыхнули дачный дом и баня. К моменту приезда первых спасательных подразделений оба строения уже были полностью охвачены открытым огнем. На месте ЧП работали шесть человек личного состава и две единицы техники.

В ходе тушения бойцы звена газодымозащитной службы пошли на риск и оперативно эвакуировали из полыхающего здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Общая площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным выводам МЧС, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.