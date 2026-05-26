В школах Барнаула прошли последние звонки

Во всех школах Барнаула 26 мая прошли торжественные линейки, посвящённые празднику последнего звонка. Участниками мероприятий стали почти четыре тысячи одиннадцатиклассников, сообщает мэрия.

Впереди у учащихся – выпускные экзамены, вручение аттестатов и выбор будущей профессии. Основная волна ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартует 1 июня, а ОГЭ для девятиклассников начнётся 2 июня.

Для учеников 9-х классов торжественные линейки проходят в течение трех дней – с 25 по 27 мая.

Всего в этом году со школой попрощались более 13 тысяч учащихся. Из них 9 286 — выпускники девятых классов и 3 922 — одиннадцатых.