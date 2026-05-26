В Барнауле на нескольких улицах ограничат движение

На улице Деповской от Брестской до Союза Республик с 7:00 27 мая на ближайшие два месяца ограничат движение

В Барнауле в связи с ремонтом инженерных сетей временно ограничат движение транспорта на нескольких участках. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Деповской от Брестской до Союза Республик с 7:00 27 мая на ближайшие два месяца ограничат движение — там СГК будет проводить плановый ремонт теплосети.

На улице Мамонтова от Челюскинцев до Фомина перекрытия введут в два этапа: с 22:00 29 мая до 6:00 1 июня и с 22:00 5 июня до 6:00 8 июня.

В переулке Ядринцева от проспекта Строителей до улицы Молодёжной с 1 июня по 15 июля «Барнаульский водоканал» проведёт работы на водопроводной линии диаметром 300 мм.

Кроме того, уже действуют ограничения на улице Анатолия от дома №55 до №65 (с 20 по 31 мая, строительство ливневой канализации), на чётной стороне бульвара 9 Января от Воровского до Водопроводной (с 14 мая по 1 июля, капремонт теплотрассы) и на нечётной стороне улицы Молодёжной при движении от проспекта Красноармейского (с 20 мая по 17 июня, строительство теплосети).

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда, снижать скорость вблизи зон работ и соблюдать требования временных знаков и сигналов регулировщиков.