Житель Алтайского края украл смартфон и перевёл себе деньги с чужой карты

Мужчина обнаружил, что телефон не защищён паролем, и перевёл с банковского счёта потерпевшей более 22 тысяч рублей

Житель Алтайского края украл смартфон в аэропорту и перевёл себе деньги с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

В дежурную часть полиции аэропорта Барнаула обратилась женщина с заявлением о пропаже мобильного телефона. Полицейские установили и задержали 41-летнего местного жителя. Выяснилось, что он заметил оставленный без присмотра смартфон и похитил устройство. Позже мужчина обнаружил, что телефон не защищён паролем, и перевёл с банковского счёта потерпевшей более 22 тысяч рублей. В настоящее время ущерб возмещён полностью.

Следователи Алтайского ЛУ МВД России предъявили фигуранту обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд.