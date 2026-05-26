Пациенты барнаульской стоматологии пожаловались на неожиданные платежи

В Барнауле пациенты стоматологической клиники медуниверситета пожаловались на неожиданные платежи, выставленные после оказания услуг, которые они рассчитывали получить по полису ОМС. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Одна из клиенток заплатила 14,4 тыс. рублей только за чистку зубов и обучение гигиене полости рта для своих детей. В интернете появились и другие похожие отзывы, где утверждается, что итоговую стоимость оказанных услуг называют лишь постфактум.

Главный врач клиники Алексей Мельников подтвердил, что жалоб действительно много, но, по его мнению, виной тому рассеянность самих пациентов. В штате работают профессионалы, которые принимают в основном платно, а бесплатных пациентов обслуживают по остаточному принципу.

Однако в страховой компании подтвердили, что все услуги, которые оказывали детям героинь сюжета, включая чистку зубов, можно было получить по ОМС. До того как пациент окажется в кресле, он должен подписать согласие на обработку персональных данных, талон на услуги, а если лечение платное — ещё и договор об оказании медицинских услуг.

Закон допускает постоплату в отдельных случаях — например, если в ходе лечения возникла необходимость в дополнительных процедурах. Но тогда врач обязан предупредить пациента и объяснить, как ту же помощь можно получить бесплатно.