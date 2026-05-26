Муниципалитеты Алтайского края дополнительно получат 564 млн рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение направить муниципалитетам дополнительную финансовую помощь в размере 564,1 млн рублей. Об этом он сообщил в своём канале «Макс».

Деньги предназначены для приобретения топливно-энергетических ресурсов, расчётов по заключённым муниципальным контрактам, благоустройства, ремонта учреждений и решения текущих первоочередных задач. Речь идёт о процессах, которые напрямую влияют на качество жизни в городах и районах края.

Так, в Новичихинском, Родинском, Смоленском и Солонешенском районах запланированы ремонты сельских домов культуры. В Кулундинском, Курьинском, Локтевском и Тогульском районах приведут в порядок образовательные учреждения и благоустроят их территории. В Заринске средства направят в том числе на благоустройство территории спортхаба «Драйв».

По словам губернатора, такие решения о дополнительной поддержке муниципалитетов принимаются в течение года по мере возможностей. С начала 2026 года сумма направленных средств уже достигла 2,2 млрд рублей. Их использовали для улучшения работы систем водоснабжения, строительства дорог и переселения жителей из аварийного жилья.

С учётом всех решений общий объём финансовой поддержки органов местного самоуправления в крае составляет 69,1 млрд рублей.