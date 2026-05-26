Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 5:23

В Барнауле на пожаре в десятиэтажке спасли 38 человек

Возгорание электрощита произошло на седьмом этаже, в подъезде было сильное задымление
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Предварительная причина случившегося — короткое замыкание

Предварительная причина случившегося — короткое замыкание

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Поздно вечером в Барнауле на улице Папанинцев загорелся десятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание электрощита на седьмом этаже, в подъезде было сильное задымление. Об этом сообщили в краевом МЧС.

На место выехали 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Газодымозащитники вывели из опасной зоны 38 человек, среди которых восемь детей. Ещё 25 жильцов эвакуировались самостоятельно. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.