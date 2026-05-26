В Рубцовске открыли мемориальную доску Виктору Туренко

В Рубцовске на фасаде лицея № 24 имени П.С. Приходько торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы, участника СВО Виктора Туренко. Об этом сообщили в администрации города.

Ефрейтор был огнемётчиком 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, командиром штурмовой группы «Центр». Он погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Виктор Туренко награждён медалями «Участнику специальной военной операции», «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова, «За отвагу». Указом Президента РФ от 19 ноября 2025 года он посмертно удостоен Ордена Мужества.

На торжественной церемонии присутствовали мама и близкие героя, его учителя и школьники. Заместитель главы администрации Рубцовска Александр Шашок обратился к родным и собравшимся, подчеркнув, что подвиг Виктора Туренко навсегда останется в сердцах поколений.

Право открыть мемориальную доску предоставили военнослужащим оперативного полка Росгвардии. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания, а завершилось мероприятие возложением цветов.