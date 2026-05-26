Директор года–2025. Алтайский край: победители краевого конкурса руководителей

22 мая 2026 года прошла торжественная церемония награждения победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года–2025. Алтайский край». По итогам 2025 года лауреатами стали 40 руководителей предприятий, организаций и бизнес-структур региона.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» проводится при поддержке Правительства Алтайского края и учреждён ведущими отраслевыми объединениями региона: Союзом промышленников Алтайского края, Союзом агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайским банковским союзом, Алтайским союзом предпринимателей, Союзом строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса -компания «Беловолов Консалтинг».

За 23 года конкурс стал устойчивой деловой традицией региона. Он объединяет руководителей предприятий и организаций, которые реально влияют на экономику края: развивают производство, создают рабочие места, внедряют новые технологии, поддерживают коллективы и участвуют в жизни своих территорий.

В церемония награждения «Директор года–2025. Алтайский край» приняли участие: министр промышленности и энергетики Химочка Вячеслав Сергеевич, председатель постоянного комитета по здравоохранению АКЗС Лещенко Владимир Алексеевич, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Абдулаева Елена Юрьевна начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Капура Надежда Арсентьевна, Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской ДУМЫ Струченко Сергей Викторович, Глава Администрации города Белокуриха Базаров Константин Исламиджанович, председатель правления Союза промышленников Алтайского края Шамков Юрий Вениаминович, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич, исполнительный директор Алтайского банковского союза Макулов Андрей Иванович.

Победители 2025 года представляют промышленность, энергетику, машиностроение, химическую отрасль, лесопереработку, строительство, проектирование, банковскую сферу, санаторно-курортное дело, сельское хозяйство, рынок недвижимости, производство продукции для здоровья, упаковки, электрооборудования, строительных материалов и другие направления экономики Алтайского края.

За каждым именем в списке лауреатов — предприятие, коллектив, территория, партнёры, заказчики и тысячи решений, которые ежедневно принимает руководитель. Именно из таких решений складывается устойчивость экономики региона.

Конкурс о людях, которые отвечают за дело

Современный директор — это человек, который работает сразу в нескольких измерениях. Он отвечает за стратегию, производство, финансы, кадры, качество, репутацию, безопасность, социальную политику и развитие территории.

Многие победители конкурса ведут предприятия через модернизацию, запускают новые производственные линии, осваивают федеральные рынки, укрепляют экспортные направления, участвуют в программах импортозамещения, работают с вузами и техникумами, поддерживают молодых специалистов.

Особое место занимает промышленный блок. Среди лауреатов 2025 года — руководители предприятий энергетического машиностроения, электротехнического оборудования, химического производства, переработки древесины, резинотехнических изделий, кабельной продукции, промышленной автоматики, строительных материалов, оборудования для очистки воздуха и других направлений.

Значительная часть победителей ведёт социальные программы: помогает сотрудникам, ветеранам, семьям работников, образовательным учреждениям, спортивным командам, благотворительным фондам, участникам специальной военной операции. Для сильного руководителя социальная ответственность давно стала частью нормальной управленческой культуры.

Победители конкурса «Директор года–2025. Алтайский край»

Абалымов Дмитрий Владимирович — генеральный директор АО «АМЗ Газэнергомаш»;

Бездетко Евгений Андреевич — генеральный директор ООО «СИБТРУД»;

Бердинских Максим Сергеевич — генеральный директор ООО «БАРНАУЛЭНЕРГОМАШ»;

Бубенко Ирина Анатольевна — региональный управляющий Дополнительным офисом «Алтайский» в г. Барнаул Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»;

Бушков Николай Трофимович — генеральный директор ООО «Алтай-Форест»;

Воробьев Павел Сергеевич — генеральный директор АО «Алтайские инженерные системы»;

Гатилов Юрий Александрович — генеральный директор ООО «ГК Жилищная инициатива С3»;

Дыров Михаил Валерьевич — генеральный директор АО ПКФ «Силикатчик»;

Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;

Елфимов Фёдор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;

Ермолова Ольга Александровна — региональный директор Дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Банк ПСБ»;

Жаксигеренов Анатолий Бауржанович — директор ООО «Простые решения»;

Земцова Наталья Петровна — генеральный директор ООО «Магия Трав»;

Иваншин Андрей Константинович — директор ООО «Моквин»;

Кабаев Сергей Иванович — генеральный директор АО «Барнаульская горэлектросеть»;

Каменев Александр Михайлович — генеральный директор ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»;

Карлов Александр Александрович — генеральный директор ОАО «Алттранс»;

Кильтау Артур Викторович — директор ООО «РУФ-2»;

Кокорев Александр Александрович — директор Барнаульской дирекции по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»;

Колотов Владимир Павлович — генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

Кудрявский Сергей Иванович — генеральный директор Медицинского учреждения Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокуриха;

Куппа Игорь Владимирович — генеральный директор АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»;

Лузанов Игорь Викторович — генеральный директор АО «СГК-Алтай»;

Михайлов Сергей Семенович — генеральный директор АО «БПО «Сибприбормаш»;

Мограбян Сурик Рубенович — индивидуальный предприниматель Мограбян С.Р.;

Немчинов Сергей Александрович — директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;

Носенко Евгений Николаевич — директор ООО «Элитпласт»;

Переверзев Алексей Анатольевич — генеральный директор ООО «Прогресс»;

Плешков Алексей Николаевич — директор ООО «Алтайский кабельный завод»;

Полозов Сергей Николаевич — генеральный директор ООО «СибКомплект»;

Радченко Михаил Васильевич — директор ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля сварки»;

Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

Симошкевич Валентина Михайловна — генеральный директор ООО «Барнаул РТИ»;

Сироткин Евгений Геннадьевич — директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»;

Тагильцева Татьяна Васильевна — индивидуальный предприниматель Тагильцева Т.В. / АН «Жилфонд»;

Текутьев Александр Александрович — директор ООО «Велес Опт»;

Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;

Шатохин Владимир Владимирович — генеральный директор ООО «Е-ШКАФ»;

Шамков Артём Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»;

Яворский Владимир Анатольевич — индивидуальный предприниматель Яворский В.А. / ТМ «Прямой угол».

Экономика края через имена руководителей

Состав победителей 2025 года показывает, насколько разноплановой стала экономика Алтайского края. В одном списке — руководители крупных промышленных предприятий, семейных производств, банковских подразделений, санаториев, проектных организаций, фермерских хозяйств, инженерных компаний и сервисных структур.

Одни обеспечивают регион теплом, электроэнергией, инженерной инфраструктурой. Другие выпускают оборудование, материалы, упаковку, химическую продукцию, кабель, трансформаторы, строительные решения. Третьи развивают туризм, медицинскую реабилитацию, банковские услуги, рынок недвижимости, сельское хозяйство и переработку.

Такой состав лауреатов показывает главное: развитие региона складывается из работы разных отраслей. Экономика края держится не на одном направлении, а на множестве предприятий, каждое из которых важно для своей территории, своих сотрудников и своих партнёров.

Управленческая устойчивость и новые решения

В 2025 году в работе победителей конкурса «Директор года. Алтайский край» отмечены четыре общие темы.

Первая — модернизация. Руководители обновляют оборудование, запускают новые производственные участки, строят корпуса, внедряют цифровые решения, автоматизацию, роботизацию, современные системы контроля качества.

Вторая — кадры. Многие предприятия открывают учебные центры, работают с АлтГТУ, АлтГУ, колледжами и техникумами, берут студентов на практику, развивают наставничество, поддерживают молодых специалистов.

Третья — импортозамещение и технологическая самостоятельность. Значительная часть лауреатов создаёт продукцию, которая заменяет зарубежные аналоги, проходит сертификацию, входит в реестры российской промышленной продукции, получает патенты и выходит на новые рынки.

Четвёртая — социальная опора. У победителей сильный блок помощи сотрудникам, ветеранам, семьям, детям, образовательным и спортивным проектам, воинским подразделениям, участникам СВО.

Эти направления показывают зрелость управленческого подхода. Сильный руководитель думает не только о сегодняшнем результате, но и о том, каким будет предприятие через несколько лет: кто там будет работать, на каком оборудовании, с какими технологиями, на каких рынках и с какой репутацией.

«Лидер экономики Алтайского края»

В конкурсе действует особая форма признания для многократных победителей — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края».

Он вручается руководителям, которые подтверждают высокий уровень управления на протяжении ряда лет:

серебряный знак — за три победы в конкурсе;

золотой знак — за семь побед;

бриллиантовый знак III степени — за десять побед;

бриллиантовый знак II степени — за пятнадцать побед;

бриллиантовый знак I степени — за двадцать побед.

По итогам 2025 года и три победы на конкурсе Почетным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» награждаются:

Бездетко Евгений Андреевич – генеральный директор ООО «СИБТРУД»;

Жаксигеренов Анатолий Бауржанович – директор ООО «Простые решения»;

Плешков Алексей Николаевич – директор ООО «Алтайский кабельный завод»;

Лузанов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СГК-Алтай»;

Бубенко Ирина Анатольевна – региональный управляющий Дополнительным офисом «Алтайский» в г. Барнаул Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»;

Воробьев Павел Сергеевич – генеральный директор АО «Алтайские инженерные системы».

За десять побед на конкурсе Почетным бриллиантовым знаком «Лидер экономики Алтайского края» III степени награждаются:

Устинов Владимир Игоревич – директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;

Мограбян Сурик Рубенович – ИП Мограбян С.Р.;

Рыбников Алексей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

Этот знак говорит о стабильности. Многократная победа означает, что руководитель способен удерживать качество управления в разные периоды: во время роста, перемен, внешних ограничений, кадровых вызовов и технологических перестроек.