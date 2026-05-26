На развязке Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле изменится схема движения

В Барнауле с 26 по 27 мая с 10:00 до 20:00 изменится схема движения на развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Причина — плановые работы. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Для безопасности дорожных рабочих и водителей на это время перекроют левоповоротный съезд, проходящий в тоннеле. Транспорту, который следует в сторону Рубцовска, организован временный проезд через кольцевую развязку в этом же узле.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, так как на участке работает спецтехника и люди. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость перед развязкой и ориентироваться на временные дорожные знаки.