В Барнауле вандалы повредили арт-объект в Нагорном парке

Жители Барнаула в соцсетях сообщили об очередном акте вандализма в Нагорном парке. Неизвестные отломили руку у фигурки маленького робота, а также повредили крыло самолёта. Как рассказали в МЦУ города, арт-объект починят.

В 2024 году в рамках проекта по развитию туристического кода в исторической части города и Нагорном парке установили несколько арт-объектов: макет Барнаула 60-х годов XIX века и бронзовые фигурки. В мае текущего года комитет по благоустройству заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на ремонт этих бронзовых фигур.

Информацию о повреждении уже передали подрядчику. Восстановить фигурку планируют до первой декады июля. Также заявление о порче муниципального имущества направлено в полицию.