В Барнауле подвели итоги проекта о многодетных семьях

На телеканале и сайте «Толк» завершился социальный проект «Моя большая семья». Восемь семей из Алтайского края поделились своими секретами воспитания детей и внуков.

«Моя большая семья» — это цикл видео и лонгридов о многодетных семьях Алтайского края. В проект вошли истории восьми семей: Виктории Гальцевой и Владислава Пашкова, Анатолия и Елены Гейко, Александра и Алены Бацуновых, Сергея и Марии Михальчук, Сергея и Елены Брит, Анатолия и Лилии Луковкиных, Екатерины и Сергея Казанцевых, Галины и Николая Шарманкиных.

Создатели проекта стремились показать, что многодетность — это не уникальное явление, а обычный и даже модный образ жизни, а также помочь переломить негативный тренд на снижение рождаемости. По данным Минздрава Алтайского края, в 2023 году в регионе родилось 16,5 тысячи детей, в 2024-м — чуть больше 15 тысяч, а в 2025-м — 14,3 тысячи.

У каждой семейной пары — своя история любви. Кто-то познакомился ещё во время учёбы, кто-то — на конференции, кто-то случайно встретился на новогоднем празднике и с тех пор не расставался. Не все герои с самого начала мечтали о большой семье, но каждый накопил много мудрости о том, как жить с тремя, четырьмя и более детьми.

Проект завершился, но остался в сети. Теперь каждый может познакомиться с историями многодетных семей, вдохновиться их опытом и получить простые житейские советы. По предварительным оценкам, проект набрал около 250 тысяч просмотров.

Справка

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив медиахолдингом «Сибирская медиагруппа», СИ «Толк» и телеканалом «Толк». Партнёрами выступили Министерство социальной защиты Алтайского края, «Бийское телевидение», СИ «Бийский рабочий», перинатальный центр «ДАР», а также региональные сообщества многодетных семей («Много деток — хорошо», «Караван надежды»). Главная цель проекта — популяризация многодетности, укрепление семейных ценностей и борьба с демографическим кризисом.