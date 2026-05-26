В Алтайском крае после затяжных холодов резко потеплеет до 29 градусов

В Алтайский край после долгого периода холодов приходит по-летнему жаркая погода. По данным регионального ЦГМС, во вторник, 26 мая, столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов тепла.

Утром местами возможен туман. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду.

В Барнауле днём ожидается +25…+27 градусов. Дождей не предвидится. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

При этом в регионе объявлено штормовое предупреждение. С 26 по 29 мая в западных районах края сохраняется чрезвычайная опасность, местами прогнозируется высокая пожароопасность.