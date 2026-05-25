В Барнауле ищут мужчину, который избил посетительницу бара

Прокурор региона Антон Герман поставил ход расследования на контроль

Жительница Барнаула пожаловалась на избиение в барнаульском баре. Со слов женщины, ранним утром 14 апреля на нее напал неизвестный.

Как пишет пострадавшая в канале «В курсе22» в Max, мужчина нанес ей травмы средней тяжести. По итогам обследования у нее зафиксированы множественные ушибы, гематомы головы и тела, рассечение на голове, а также смещение позвонка.

По данным прокуратуры Алтайского края, по данному факту проводится проверка. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению анкетных данных и места нахождения лица, применившего насилие», - отметили в ведомстве.

Прокурор региона Антон Герман поставил ход расследования на контроль.